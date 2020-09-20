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Холанд оформил дубль в стартовом матче "Боруссии" в Бундеслиге : смотреть голы

20 сентября, 14:10

Александр Трикиша Александр Трикиша

Видео голов и обзор матча чемпионата Германии

Дортмундская "Боруссия" стартовала в новом чемпионате Германии с разгромной победы над "Боруссией" из Менхенгладбаха. Героем встречи стал 20-летний норвежский нападающий Эрлинг Холанд, оформивший в матче дубль. Если он продолжит играть на таком же уровне, то создаст конкуренция Роберту Левандовски в борьбе за "Золотую бутсу" Бундеслиги.

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"Боруссия" Д – "Боруссия" М – 3:0
Голы: Рейна (35), Холанд (54, пен, 77)

"Боруссия" Д: Бюрки, Джан, Хуммельс, Аканджи, Менье, Витцель, Беллингем (Дилэйни, 67), Азар (Пасслак, 19), Рейна (Брандт, 78), Холанд, Санчо (Ройс, 78).

"Боруссия" М: Зоммер, Гинтер, Эльведи, Бенсебайни, Лайнер, Нойхаус, Крамер, Вендт (Херрманн, 69), Вольф (Тюрам, 57), Штиндль (Плеа, 57), Хофманн.

Предупреждения: Аканджи (13), Штиндль (39).

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Напомним, что "Бавария" в стартовом матче Бундеслиги разгромила "Шальке" со счетом 8:0. Героем встречи стал Серж Гнабри, а Лерой Сане забил первый гол за команду.

В том же поединке юная звезда "Баварии" стал самым молодым автором гола в Бундеслиге. 17-летний юнец продолжает бить рекорды мюнхенского клуба.

Смотрите, как "Боруссия" играла в Лиге чемпионов:

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чемпионат Германии Боруссия Дортмунд Боруссия Менхенгладбах Эрлинг Холанд

Источник: Сегодня|Спорт

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