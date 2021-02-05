Громкое обещание Роналду в день рождения: что сказал футболист фанатам

Сегодня нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду отпраздновал день рождения. Футболисту исполнилось 36 лет.

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Криштиану выложил в Instagram фото, на котором семья празднует его день рождения, и написал трогательный пост.

"36 лет, невероятно! Такое ощущение, что все началось вчера, но это путешествие уже полно приключений и историй, которые нужно запомнить. Мой первый мяч, моя первая команда, мой первый гол... Время летит.

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От Мадейры до Лиссабона, от Лиссабона до Манчестера, от Манчестера до Мадрида, от Мадрида до Турина, но, прежде всего, от всего сердца до всего мира. Я отдал все, что мог, я никогда не сдерживался, и я всегда пытался создать лучшую версию меня. В ответ вы подарили мне свою любовь и восхищение, свое присутствие и безоговорочную поддержку. И за это я никогда не смогу вас отблагодарить. Я бы не справился без вас.

Отмечая свое 36-летие и 20-летие карьеры профессионального футболиста, мне жаль, что я не могу обещать вам еще 20 лет этого. Но что я могу вам пообещать, так это то, что пока я буду продолжать, вы никогда не получите от меня меньше 100%.

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Еще раз спасибо за вашу поддержку, за добрые пожелания в этот день. Это очень много значит для меня, и все вы занимаете особое место в моем сердце", – написал Криштиану.

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Вот так Роналду забивал "Динамо":

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