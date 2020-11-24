Гризманн о Месси: вся правда перед матчем "Динамо" – "Барселона"

Все ждали, что Антуан разнесет Лионеля в пух и прах, а тот представил его в образе героя

Перед игрой Лиги чемпионов с "Динамо" форвард "Барселоны" Антуан Гризманн заинтриговал болельщиков до предела, заявив: "Пора все расставить по своим местам. С меня хватит!". Все уже запаслись попкорном, ожидая, что француз лично разнесет в пух и прах своего одноклубника Лионеля Месси, которого до этого жестко раскритиковали близкие Антуана.

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Однако любителей скандалов постигло грандиозное разочарование. Вместо "наездов" на Месси Гризманн чуть ли не признался ему в любви.

"Я говорил с Лео, когда приехал в "Барселону", и он сказал, что разозлился, когда я отклонил первое предложение каталонцев, потому что он говорил об этом трансфере публично, а я в итоге отказался. Однако он сказал, что после моего перехода в его команду готов пойти со мной на смерть, и я убеждаюсь в этом ежедневно", – заявил Гризманн в интервью Movistar.

Месси и Гризманн / Фото: Getty Images

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Напомним, ранее экс-агент Гризманна обвинил Месси в отвратительном отношении к французу: "Месси там управляет всем, он и император, и монарх. С Антуаном он не разговаривал, не пасовал ему и сделал все для его ужасной адаптации".

Позже о "гнилой" ситуации в "Барселоне" высказался уже дядя Гризманна: "Тренировки там проводятся, чтобы угодить определенным людям. Поэтому ничего у них в игре и не получается".

Однако, комментируя последние заявления, Гризманн попросту открестился от своего дяди. "Я прекратил с ним отношения с того дня, как женился. Звал его на свадьбу, а он не пришел. Ни мой отец, ни моя сестра не общаются с прессой, так что звонят дяде. Журналист выудил из него эти слова. Но мой дядя даже не понимает, как устроен футбол. Я сказал Лео, что никогда не говорил с дядей о "Барселоне", у меня даже нет номера его телефона. И Месси знает, как я его уважаю и как восхищаюсь им".

Отметим, что Месси не прилетел в Киев на сегодняшний матч с "Динамо". Тренер "Барселоны" дал аргентинцу отдохнуть. За Лионеля в атаке каталонцев придется отдуваться Гризманну.

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Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

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