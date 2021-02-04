Горячая дочь легенды футбола уже готова ко Дню Валентина: кому достанется такой подарочек

Приемная дочь легенды английского футбола и скандалиста Пола Гаскойна Бьянка начала подготовку к приближающемуся Дню Святого Валентина. Эффектная красотка разместила на своей странице в Instagram горячее фото в бикини, назвав снимок "валентинкой".
Напомним, что Бьянка – приемная дочь Гаскойна от брака с давней подругой Шерил, который продлился всего три года. Тем не менее девушка взяла себе фамилию бывшего футболиста и даже пыталась помочь ему в борьбе с алкоголем.
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