"Горняцкое" дерби и обладатель Кубка чемпионов: что ждет Шахтер на первом сборе

Донецкий Шахтер проведет три товарищеских матча на сборах в Турции

Стали известны соперники Шахтера на первом сборе / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня у "оранжево-черных" закончились зимние каникулы и футболисты в течении трех дней пройдут плановый медосмотр.

А уже 16 января команда Де Дзерби вылетит в Турцию на первый тренировочный сбор.

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Тренерский штаб "горняков" запланировал проведение трех товарищеских матчей.

Расписание матчей

24 января, 16:00. Шахтер – Вольфсбергер (Вольфсберг, Австрия)

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28 января, 16:00. Шахтер – Шахтер (Солигорск, Беларусь)

31 января, 16:00. Шахтер – Црвена Звезда (Белград, Сербия)

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Первый соперник "горняков" – клуб австрийской Бундеслиги Вольфсбергер. В сезоне 2020/21 австрийцы вышли из группы Лиги Европы в 1/16 финала турнира.

Солигорский Шахтер – чемпион Беларуси двух последних сезонов. А сербская Црвена Звезда в 1991 году выигрывала Кубок европейских чемпионов и Межконтинентальный кубок.

Все матчи будут показаны в прямом эфире на Shakhtar TV и в Shakhtar Club.