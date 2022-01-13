"Горняцкое" дерби и обладатель Кубка чемпионов: что ждет Шахтер на первом сборе

Сегодня у "оранжево-черных" закончились зимние каникулы и футболисты в течении трех дней пройдут плановый медосмотр.
А уже 16 января команда Де Дзерби вылетит в Турцию на первый тренировочный сбор.
Тренерский штаб "горняков" запланировал проведение трех товарищеских матчей.
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Расписание матчей
24 января, 16:00. Шахтер – Вольфсбергер (Вольфсберг, Австрия)
28 января, 16:00. Шахтер – Шахтер (Солигорск, Беларусь)
31 января, 16:00. Шахтер – Црвена Звезда (Белград, Сербия)
""— FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) January 13, 2022
Shakhtar TV #Shakhtar Club: https://t.co/okA2CuUfOA.
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31.01. "" " " pic.twitter.com/7sKeDKSj2i
Первый соперник "горняков" – клуб австрийской Бундеслиги Вольфсбергер. В сезоне 2020/21 австрийцы вышли из группы Лиги Европы в 1/16 финала турнира.
Солигорский Шахтер – чемпион Беларуси двух последних сезонов. А сербская Црвена Звезда в 1991 году выигрывала Кубок европейских чемпионов и Межконтинентальный кубок.
Все матчи будут показаны в прямом эфире на Shakhtar TV и в Shakhtar Club.