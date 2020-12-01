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Горишние Плавни теряют свою футбольную команду: игроков уже распустили

1 декабря, 15:07

Олег Люлька Олег Люлька

Один из лидеров Первой лиги – клуб "Горняк-Спорт" – рискует прекратить существование

Город с одним из самых колоритных названий в Украине – Горишние Плавни в Полтавской области (бывший Комсомольск) – рискует остаться без своей футбольной визитки. Местный клуб "Горняк-Спорт", являющийся одним из лидеров Первой лиги, может прекратить свое существование из-за финансовых проблем.

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Как сообщила Sport Arena, руководство распустило команду, предоставив игрокам статус свободных агентов, позволяющий без какой-либо компенсации трудоустроиться в других клубах. Последует ли за этим снятие "Горняк-Спорта" с соревнований, пока что не ясно.

"Горняк-Спорт"

"Горняк-Спорт" / Фото: ФК "Горняк-Спорт"

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Отметим, что "Горняк-Спорт", основанный в 1987 году, завершил первую часть нынешнего сезона Первой лиги на четвертом месте, набрав 26 очков. Лидеру первенства "Агробизнесу" команда из Горишних Плавней, которую тренирует знаменитый в прошлом футболист "Черноморца" и сборной Украины Игорь Жабченко, уступает пять очков.

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Ранее мы писали, что на матче Первой лиги "Верес" – "Волынь" полиция побила дубинками фанатов луцкой команды. Ультрас гостевого клуба досталось за то, что они выбежали на поле и забросали газон фаерами.

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футбол первая лига Горняк-Спорт горишни плавни

Источник: ФК "Горняк-Спорт"

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