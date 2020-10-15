Горишние Плавни пожаловались в УЕФА на Украинскую ассоциацию футбола

"Горняк-Спорт" считает, что "Днепр" не имел право проводить две замены в овертайме

Неординарная ситуация, которая произошла в матче 1/16 финала Кубка Украины между "Горняком-Спорт" и "Днепром-1", продолжает развиваться. Напомним, в том поединке представитель Премьер-лиги сделал две замены в дополнительное время, а команда из Горишних Плавней утверждала, что по регламенту можно только один раз менять игрока в овертайме. Однако 9 октября "Днепру-1" сохранили победу в матче Кубка Украины.

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Тем не менее, "Горняк-Спорт" не успокоился и отправил жалобу европейским функционерам в УЕФА, о чем сообщил на своем официальном сайте.

В ней клуб из Полтавской области ссылается на статью регламента проведения соревнований, согласно которой в дополнительное время можно использовать лишь один слот для замены. В обращении один из лидеров Первой лиги просит разъяснить данный пункт.

Если европейские функционеры решат, что УАФ ошиблась, то "Днепр-1", по всей видимости, исключат из Кубка Украины. Правда, "Горняк-Спорт" пока что так и не получил на руки решение КДК УАФ по данному вопросу.

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Читайте также о том, что в 1/16 финала три представителя Премьер-лиги вылетели из Кубка Украины.

Смотрите, как "Александрия" обыграла "Днепр-1" в матче УПЛ:

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