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Голый бизнесмен остановил матч Лиги Европы. Стало известно имя героя поединка Гранада – МЮ

9 апреля, 22:08

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Ольмо Гарсия устраивает протесты в защиту окружающей среды

Вчера на матче четвертьфинала Лиги Европы между Гранадой и Манчестер Юнайтед произошел забавный инцидент – абсолютно голый мужчина выбежал на поле.

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Мужчина пробежал несколько метров, попал в камеру, и только после этого его схватили сотрудники правопорядка. По информации Marca, хулиганом оказался довольно известный в Испании человек – бизнесмен из Гранады Ольмо Гарсия. Более того, это не первая подобная выходка мужчины.

Впервые Гарсия появился на публике без одежды летом 2016 года. Он устраивал подобные прогулки на улицах города, посещал так торговый центр и дворцово-парковый комплекс Альгамбра в Гранаде, а также прогуливался голым по заснеженным склонам Сьерра-Невады в США.

По словам бизнесмена, таким способом он устраивает протесты в защиту окружающей среды, а также объектов, которые входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

"Для меня это способ заявить о чистоте, о мире, и показать, что, снимая одежду, вы становитесь более искренними со всем, что вас окружает", – рассказал Гарсия.

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Напомним, что Гранада проиграла МЮ – 0:2.

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Лига Европы Манчестер Юнайтед Гранада

Источник: isport.ua

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