Голова варвара и кумыс: что съесть и выпить, болея за Украину в отборе на ЧМ-2022

Сегодня сборная Украины узнала свою дорожную карту в Катар-2022. В соперники команде Андрея Шевченко жребий определил Францию, Финляндию, Боснию и Казахстан. Чтобы попасть на мундиаль без вопросов, нужно занять первое место в группе, вторая позиция – это путь в плей-офф.

Реклама

Будучи оптимистами, верим, что к старту отборочных матчей пандемия коронавируса отступит и болельщики смогут поддержать нашу команду на выезде. А чтобы им вкусно болелось, расскажем о национальных блюдах и напитках каждой из стран. Не отчаивайтесь, если карантина не удастся избежать. Мы знаем, как каждое из блюд приготовить дома, а напиток уже купите в магазине.

ФРАНЦИЯ

В переводе с французского croissant означает полумесяц. Булочка в форме полумесяца из слоеного теста с содержанием сливочного масла не менее 82 % жирности очень популярна во Франции, где подается на завтрак к кофе. Кстати, настоящий французский круассан – без начинки.

Реклама

Ингредиенты

Пшеничная мука – 1,5 стакана

Молоко – 300 г

Сахар – 2,5 ст. л.

Куриное яйцо – 2 штуки

Сухие дрожжи – 1 ч. л.

Сливочное масло – 120 г

Подсолнечное масло – 1 ст. л.

Соль – по вкусу

Способ приготовления

В просеянную муку кладем 50 г сахара, соль, дрожжи, 50 г мягкого сливочного масла, постепенно вливая молоко и перемешивая миксером 10 минут. Затем тесто вымешайте вручную и положите в отдельную миску, накрыв пищевой пленкой. Как только тесто поднимется, раскатайте его в прямоугольник (толщина – 1 см). Положите кусочек сливочного масла и сложите тесто по принципу конверта, также раскатав его скалкой. Сложите тесто в 4 раза и оставьте в холодильнике на пол часа. Как только тесто настоится в холодильнике, раскатайте его в прямоугольник и порежьте на небольшие треугольники, которые потом заверните в рогалики. Наши круассаны выложите на пергаментную бумагу и дайте немного времени, чтобы они поднялись. Затем, отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут. Круассаны будут готовы, как только обретут румяную корочку.

Круассанами можно позавтракать, а вот перед самой игрой не грех пропустить по бокалу шампанского или коньяка. Родина этих напитков – французский регион Шампань и город Коньяк.

ФИНЛЯНДИЯ

Реклама

Молочный суп из лосося или лохикейтто – то, что однозначно стоит попробовать в Финляндии.

Ингредиенты

Мука – 1 ст. л.

Молоко или сливки – 200 мл

Перец черный (горошек) – 6 шт

Картофель (средний) – 4 шт

Лук репчатый – 1 шт

Лосось – 400 г

Вода – 1,5 л

Соль – 2 ч. л.

Масло сливочное – 30 г

Способ приготовления

Поставить на огонь кастрюлю с водой, рыбой, половинкой луковицы. Когда бульон закипит, проварить еще 10 минут. Далее нужно почистить и крупно порезать картошку. Мелко нарубить лук. Достать рыбу из бульона, отложить на тарелку. Добавить в суп картошку и лук, варить на медленном огне под крышкой 10 минут. Рыбу порезать на кусочки и положить в кастрюлю. Добавить соль и перец. В миску, где лежала рыба, добавить стакан молока и муку, перемешать, а потом вылить в суп. Довести до кипения. Подавать с петрушкой.

Реклама

Под лохикейтто стоит пропустить рюмку Koskenkorva – 38-градусной водки.

БОСНИЯ

Боснийский горшок – очень ароматное и вкусное блюдо. Готовится из мяса и овощей, которые укладываются слоями в большой кастрюле (горшке).

Ингредиенты

Мякоть говядины – 750-800 г

Картофель – 600 г

Лук репчатый – 2-3 головки

Морковь – 1 шт. (100 г)

Корень сельдерея – 50 г

Чеснок – 4-5 зубков

Перец черный горошком – 15 шт.

Гвоздика – 10 бутонов

Томатная паста – 2 ст. ложки

Лавровый лист – 2-3 шт.

Вино белое сухое – 100 мл

Вода – 150 мл

Зелень петрушки и укропа

Перец черный молотый

Соль

Способ приготовления

Говядину нарезать крупными кусками. Картофель разрезать пополам. Очистить чеснок. Морковь, сельдерей порезать мелкой соломкой. Лук нарезать кольцами. Смешать овощи. В глиняный горшок на дно положить лавровый лист, потом 1/3 часть овощей. На них выложить половину мяса и половину картофеля, равномерно чередуя между ними пряности и чеснок целыми зубчиками. Посолить и поперчить. Потом слои повторить.

Сверху положить оставшиеся овощи. Развести томатную пасту водой и вином и влить в горшок. Накрыть крышкой и поставить в холодную духовку. На 30 минут прогреть духовку на 200-210 градусов. Потом уменьшить температуру до 170-175 градусов и тушить говядину в горшочке 2,5–3 часа (можно дольше, до 4 часов). Посыпать рубленой зеленью и подавать на стол.

А ракия является традиционным спиртным напитком Боснии и Герцеговины, крепостью 40-60 градусов.

КАЗАХСТАН

В казахской кухне в почете манты – блюдо из мелкорубленого мяса и тонкораскатанного теста, которое готовят на пару. Кстати, в переводе манты – начиненная голова или голова варвара.

Ингредиенты

Начинка

500 гр. жирной баранины (или 400 гр. говядины + 100 гр. сала)

1 крупная луковица (250-300 гр.)

1 ч. л. соли с горкой

1 ч. л. зиры

0,5 ч. л. черного молотого перца

Тесто на манты

2 стакана муки

2 куриных яйца

1 ч. л. соли без горки

50 мл воды

Классическое тесто для мантов – пресное бездрожжевое на воде, тончайшее, начинка сквозь него просвечивает.

Для создания фарша никогда не используется мясорубка – только нож: мясо измельчается ножом мелкими кубиками. Перед тем, как начинить манты, фарш обязательно охлаждают.

Главное слепить таким образом, чтобы сок из мантов не вытекал, а оставался внутри.

Манты готовятся на пару. Традиционно манты едят руками, аккуратно откусывают краешек и выпивают бульон, поэтому манты обязательно должны быть очень сочными.

Будучи в Казахстане стоит попробовать кумыс – напиток из кобыльего молока. Он не только прекрасно справляется с жаждой, но и обладает ярко-выраженными лечебными свойствами – повышает уровень гемоглобина, оказывает тонизирующее влияние на нервную систему, считается отличной профилактикой против туберкулеза.

Все подробности в спецтеме Отбор на ЧМ-2022

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама