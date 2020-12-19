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Голкипер "Динамо" занял место в необычных воротах в Мексике (фото)

19 декабря, 22:15

Олег Люлька Олег Люлька

"Сетку ворот моль съела", – шутят подписчики Дениса Бойко

Вратарь "Динамо" Денис Бойко со своей женой Валерией набирается вдохновения на новый год в Мексике. А именно – в Тулуме. Это еще доколумбовый город цивилизации майя, который в наши дни невероятно популярен среди вип-туристов. Недавно, например, эротическое видео оттуда опубликовала словацкая велосипедистка Люсия Яворчекова.

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Эффектным кадром из этих экзотических мексиканских широт поделился посредством Instagram и Денис Бойко по прозвищу "Кинг-Конг" – голкипер "Динамо" запечатлен между массивными ручищами громадного местного идола.

По этому поводу один из подписчиков Дениса Бойко с юмором отметил: "Ты и тут в воротах! Только сетку моль съела".

Это – Денис Бойко в Мексике со своей женой-красоткой Лерой.

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А это уже – сама Валерия Бойко на пляже Тулума.

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Ранее мы писали, что Денису Бойко активно ищут новую команду. В "Динамо" не видят смысла держать высокооплачиваемого футболиста, который, при наличии Георгия Бущана и Руслана Нещерета, может оказаться лишь третьим по статусу вратарем команды.

Смотрите, как Бойко пропускал в ЛЧ от "Ференцвароша"

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Мексика отпуск Динамо Киев Денис Бойко

Источник: Сегодня|Спорт

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