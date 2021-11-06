Голевая феерия во Львове: Черноморец и Рух забили семь мячей

В матче 14-го тура украинской Премьер-лиги Черноморец обыграл Рух со счетом 4:3. Поединок прошел во Львове

Черноморец - Рух / Фото: официальный сайт УПЛ

Отметим, что одесская команда по ходу поединка выигрывала со счетом 3:0, но львовяне смогли сравнять счет.

Напомним, что сегодня в Киеве Динамо проиграло Ворскле.

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На 83-й минуте гол Тлумака принес Черноморцу долгожданную победу. Команда Юрия Мороза не выигрывал девять матчей.

Черноморец занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 11 очков. Рух остался на 10-й позиции, имея в своем активе 13 очков.

Черноморец – Рух – 4:3

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Голы: Ванат, 30 (1:0). Авагимян, 38 (2:0). Цитаишвили, 57 (3:0). Мартынюк, 67 (3:1). Федорчук, 71 (3:2). Федорчук, 79 (3:3). Тлумак, 83 (4:3).

В следующем туре УПЛ Черноморец на своем поле сыграет с Динамо (19 ноября), а Рух отправится на игру с Шахтером (20 ноября).