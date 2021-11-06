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Львов --
Десна --
20 ноября 00:00
Черноморец --
Динамо --
20 ноября 00:00
Шахтер --
Рух --
20 ноября 00:00
Львов --
Заря --
20 ноября 00:00
Десна --
Колос --
20 ноября 00:00
Ворскла --
Мариуполь --
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Голевая феерия во Львове: Черноморец и Рух забили семь мячей

Павел Василенко Павел Василенко редактор сайта segodnya.ua
6 ноября, 21:41
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В матче 14-го тура украинской Премьер-лиги Черноморец обыграл Рух со счетом 4:3. Поединок прошел во Львове
Черноморец - Рух
Черноморец - Рух / Фото: официальный сайт УПЛ

Отметим, что одесская команда по ходу поединка выигрывала со счетом 3:0, но львовяне смогли сравнять счет.

Напомним, что сегодня в Киеве Динамо проиграло Ворскле.

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На 83-й минуте гол Тлумака принес Черноморцу долгожданную победу. Команда Юрия Мороза не выигрывал девять матчей.

Черноморец занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 11 очков. Рух остался на 10-й позиции, имея в своем активе 13 очков.

Черноморец – Рух – 4:3

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Голы: Ванат, 30 (1:0). Авагимян, 38 (2:0). Цитаишвили, 57 (3:0). Мартынюк, 67 (3:1). Федорчук, 71 (3:2). Федорчук, 79 (3:3). Тлумак, 83 (4:3).

В следующем туре УПЛ Черноморец на своем поле сыграет с Динамо (19 ноября), а Рух отправится на игру с Шахтером (20 ноября).

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35
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35:7
32
3
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14
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28
4
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