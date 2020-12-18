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Гол Ибрагимовича признан лучшим в истории MLS. Это был его первый мяч в США

18 декабря, 12:45

Александр Трикиша Александр Трикиша

Златан оставил свой след в истории заокеанской суперлиги

Гол шведского нападающего Златана Ибрагимовича признан лучшим в истории MLS. Ибра отличился, выступая за "Лос-Анджелес Гэлакси", 31 марта 2018 года в дерби против "Лос-Анджелеса". Ибрагимович подхватил мяч практически в центре поля и красивым ударом перебросил вратаря.

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Интересно, что этот гол стал для Ибрагимовича дебютным в MLS. В целом, швед провел в США два сезона. На его счету 58 матчей и 53 забитых мяча.

Гол Ибрагимовича собрал 12,2 процента голосов и в голосовании опередил мяч экс-форварда "Интера" и "Сиетл Саундерс" Обафеми Мартинса (10,55).

Кстати, мы уже писали, что 39-летний Златан Ибрагимович может вернуться в сборную Швеции. Переговоры уже начались. Шведский форвард покинул национальную команду в 2016 году.

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Смотрите, как забивает Златан Ибрагимович:

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гол видео голов Златан Ибрагимович MLS

Источник: Сегодня|Спорт

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