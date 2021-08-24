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Главу украинских арбитров прооперировали после ДТП в Киеве: видео с места аварии

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
24 августа, 08:56
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Появились подробности ДТП с участием главы комитета арбитров УАФ Лучано Лучи. Итальянец пострадал в результате столкновения трех автомобилей
Лучано Лучи попал в ДТП в Киеве
Лучано Лучи попал в ДТП в Киеве / Фото: УАФ, Facebook

Автомобиль Ford, в котором передвигался Лучи, стоял на перекрестке, остановившись на красный свет светофора. И в этот момент в него врезался другой автомобиль марки Audi.

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В Сети сообщают, что за рулем Audi был народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Трухин.

Кроме самого Лучи в автомобиле находился его помощник Роман Лишень и водитель. В Сети уже появилось видео с места происшествия.

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"Лучано Луче и Роман Лишень находятся в одной из киевских больниц. В результате ДТП они на время потеряли сознание.

После госпитализации им обоим сделали операции, в данный момент они находятся в сознании, угрозы их жизни нет.

Полученные травмы можно характеризовать как средней тяжести", – рассказал сайту УАФ председатель Спортивно-медицинского комитета УАФ Вячеслав Попов.

Ранее сообщалось, что на фоне судейских скандалов в украинском футболе УАФ планировала заменить главу комитета арбитров Лучано Лучи на бывшего словацкого рефери Любоша Михела.

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