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Главный тренер "Вест Хэма" дал понять, что думает о будущем Ярмоленко

11 января, 17:03

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Дэвид Мойес считает, что украинский вингер должен помочь команде

Один из лидеров сборной Украины Андрей Ярмоленко никак не может застолбить себе место в основном составе "Вест Хэма". 31-летний атакующий полузащитник чаще выходит на поле на замену, а порой и вовсе остается в запасе. Из-за этого периодически возникают слухи, что вингера с зарплатой около 7 млн евро в год пытаются продать. Однако наставник "молотобойцев" Дэвид Мойес дал понять, что украинец ему нужен.

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Напомним, Ярмоленко поучаствовал в победе "Вест Хэма" над "Эвертоном".

В частности, тренер прокомментировал изданию Football London уход шотландского вингера Роберта Снодграсса в "Вест Бромвич":

"У него заканчивался контракт летом. Мы хотели ему помочь с трудоустройством. Ведь нужно учитывать, что у нас на этой позиции в передней линии есть Андрей Ярмоленко и Джаррод Боуэн".

Таким образом, ясно, что этой зимой Андрей не покинет лондонскую команду. Его контракт рассчитан до 30 июня 2022 года. "Вест Хэм" занимает 10-е место в Премьер-лиге, набрав 26 очков в 17 матчах. Сегодня клуб украинца сразится в Кубке Англии со "Стокпортом".

Ранее подача Ярмоленко спасла "Вест Хэм" от поражения.

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Смотрите, как ранее бывший динамовец помог "Вест Хэму" обыграть "МЮ":

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