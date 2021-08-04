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Главный тренер Динамо перенес операцию

Сергей Шаховец Сергей Шаховец
4 августа, 16:36
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Ближайшие матчи киевское Динамо проведет без Мирчи Луческу. Как сообщает источник, румынский тренер перенес хирургическое вмешательство
Тренер Динамо Мирча Луческу
Тренер Динамо Мирча Луческу / Фото: as.ro

На спаринг с Фенербахче, который состоится в Стамбуле, киевское Динамо отправилось без своего главного тренера. Причина отсутствия румынского специалиста очень уважительная. Как сообщает Meta-ratings.com.ua, Мистеру была сделана операция в одной из больниц столицы.

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Мирча Луческу на тренировке Динамо
Мирча Луческу на тренировке Динамо / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Напомним, что во время матча 2-го тура против Вереса, Луческу находился в vip-ложе, а не на тренерской скамейке. 76-летний главный тренер Динамо был отправлен в больницу для детального обследования. По результатам осмотра была сделана операция, которая прошла успешно. После восстановления Мирча Луческу возвратится на "тренерский мостик" Динамо.

В тренде

Мирча Луческу
Мирча Луческу / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"


Напомним, что сегодня, 4 августа, в Стамбуле "бело-синие" сыграют товарищеский матч против Фенербахче. Прямую видеотрансляцию можно посмотреть по ссылке на сайте. Начало поединка – в 19:00 по киевскому времени.

А уже в воскресенье, 8 августа, киевляне проведут поединок 3-го тура Украинской Премьер-лиги против луганской Зари.

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