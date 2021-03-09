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Главный футбольный инсайдер Украины запустит шоу в YouTube

9 марта, 16:53

Александр Трикиша Александр Трикиша

Журналист и ведущий телеканалов "Футбол 1/2/3" запускает собственное шоу

В субботу, 13 марта, стартует YouTube-проект BurBuzz журналиста и телеведущего Игоря Бурбаса. В авторской программе главный инсайдер украинского футбола будет брать интервью у различных футбольных деятелей. Гостем первого эпизода станет экс-президент футбольного клуба "Металлист" Александр Ярославский.

"У меня не будет ни одного интервью ради интервью. Это мой принцип. Со своей стороны, мне надо держать марку мистера эксклюзив. Я действительно люблю удивлять не только зрителей, но и собеседников своей осведомленностью. Следовательно, разговоры обречены быть информативными, познавательными, сенсационными", – говорит автор проекта Игорь Бурбас.

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Напомним, что недавно стало известно, что Ярославский возвращается в футбол: "Металлист" поборется за чемпионство". И.о. городского головы Харькова Игорь Терехов заявляет, что легендарная команда будет возрождена.

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футбол чемпионат Украины

Источник: Сегодня|Спорт

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