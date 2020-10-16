Главное – не запутаться: создали уже третьи футбольные "Карпаты"

Еще одну команду основало Общество с ограниченной ответственностью при поддержке ветеранов

После того, как львовские "Карпаты" снялись с чемпионата Украины в конце сезона 2019/2020, клуб на время "подвис в воздухе". Позже нынешние владельцы заявили команду во Вторую лигу. Примечательно, что у львовских "Карпат" появился фарм-клуб – "Карпаты Галич", которые также выступают в группе А третьего по силе украинского дивизиона.

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Теперь же во Львове создали ООО "Футбольный клуб "Карпаты", о чем сообщило агентство УНН.

Его генеральным директором стал бывший игрок, тренер и спортивный директор "Карпат" Степан Юрчишин, а главным тренером будет экс-вратарь Андрей Тлумак. Учредителем третьих "Карпат" в регионе оказалось предприятие "Западный Буг", уставной капитал новой организации – миллион гривен.

В связи с появлением клуба капитаны команды прошлых лет – Кульчицкий, Поточняк, Юрчишин, Чижевский, Тлумак, Худобяк – и тренер Мирон Маркевич написали открытое письмо с пояснением своей позиции. Суть его сводится к тому, что футболисты и бизнесмены намерены создать с нуля новые "Карпаты", поскольку нынешние владельцы некогда славного клуба не переживают за его имидж и будущее. Вскоре клуб проведет пресс-конференцию, где расскажет о своих планах.

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Читайте о том, что база "Карпат" перешла другому львовскому клубу.

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