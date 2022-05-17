28 мая 22:00
Ливерпуль --
Реал --
17 мая 21:30
Эмполи --
Украина --
17 мая 21:45
Саутгемптон --
Ливерпуль --
18 мая 19:00
Риека --
Украина --
18 мая 22:00
Айнтрахт --
Рейнджерс --
19 мая 22:00
Челси --
Лестер --
22 мая 18:00
Ливерпуль --
Вулверхэмптон --
22 мая 18:00
Манчестер Сити --
Астон Вилла --
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Гимн Украины в Эмполи исполнит звездная певица

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
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17 мая, 17:22
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Заслуженная артистка Украины Наталка Карпа поддержит подопечных Петрякова в благотворительном матче с Эмполи
Наталка Карпа исполнит гимн Украины в Эмполи
Наталка Карпа исполнит гимн Украины в Эмполи / Фото: УАФ

Сегодня, 17 мая, национальная сборная Украины сыграет очередной контрольный матч в рамках подготовки к плей-офф ЧМ-2022. "Сине-желтые" сыграют с представителем Серии А Эмполи на стадионе "Карло Кастеллани".

Онлайн-трансляция матча Эмполи – Украина состоится у нас на сайте. Начало – в 21:30 по киевскому времени.

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Также УАФ анонсировала звездного гостя, который исполнит гимн Украины перед стартом. Им станет заслуженная артистка Украины Наталка Карпа. Популярная певица известна по исполнению таких хитов как "Сонцезалежна", "Плюс один", "Вірна", "Ти пробач мені", "Я додому повернусь".

"Исполнение гимна – чрезвычайно волнующий и ответственный момент в жизни каждого певца. Это ведь больше, чем песня. Это – символ гордости и единения, символ возвышения и восхваления, символ Украины!

Горжусь, что именно мне представился случай спеть главную композицию нашего государства. И надеюсь, что мой творческий вклад станет частью победы Украины!", – цитирует Наталку Карпу УАФ.

Добавим, что с 2016 года Наталка Карпа в браке с Героем АТО Евгением Тереховым (позывной "Титановый Джексон"). 26 декабря 2019 у пары родилась дочь Злата.

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Напомним, что сборная Украины в первых числах мая начала подготовку к поединку отбора на ЧМ-2022 против Шотландии. Из-за войны против России наша команда не смогла отыграть его в марте, поэтому встречу в Глазго перенесли на 1 июня.

Завтра, 18 мая, сборная Украины сыграет свой третий контрольный поединок. Соперником команды Петракова станет хорватская Риека.

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Сборная Украины сыграет с Риекой
Сборная Украины сыграет с Риекой / Фото: УАФ

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198

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208

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19

Победы

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68.4%

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