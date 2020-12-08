Гея-любовника мамы Неймара исполосовали ножом (фото)

Бойфренда мамы Неймара исполосовали ножом в ресторане на мексиканском курорте Канкун. Он утверждает, что едва не попрощался с жизнью.

Реклама

24-летний Тьяго Рамос, который на четыре года моложе нападающего "ПСЖ" Неймара и на 28 лет – моложе его матери Надин, прилетел с ней в "мексиканский рай", так как женщина после предыдущих расставаний решила дать ему второй шанс. Они наслаждались отдыхом вместе, однако затем мама Неймара, как сообщают западные СМИ, уехала, а ее любовник остался в Канкуне и угодил в серьезные неприятности.

Накануне он обнародовал в Instagram кадры, на которых запечатлен истекающим кровью. Она – на шее и на груди Тьяго Рамоса.

"Я чуть не умер из-за того, что со мной сделали. Я пришел в ресторан и попросил тарелку мяса. Я ничего не делал, но они не позволили мне остаться... Я запомнил, кто на меня напал. У меня есть его номер. Я еще вернусь в Мексику", – передал своему обидчику через соцсети Тьяго Рамос.

Реклама

Напомним, о романе мамы Неймара и Тьяго стало известно в апреле. "Необъяснимое невозможно объяснить", – написала тогда в соцсетях о своих отношениях с молодым членом киберспортивной команды 4K Easy Надин. А сам Неймар тогда пожелал ей: "Будь счастлива, мама. Люблю тебя".

Позже мать Неймара бросила 24-летнего парня, узнав из СМИ, что он гей. Медиа разузнали, что ранее Рамос встречался со многими мужчинами, в том числе и с поваром бразильского футболиста "ПСЖ". Также писалось, что у него были отношения с бразильским актером и стенд-ап комиком Карлиньосом Майа, миллионером Эдуардо Перейрой и пиар-консультантом Ириналдо Оливером.

Однако спустя время Надин и Тьяго снова сошлись. Но гладкими их отношения не назовешь. Летом молодого любовника матери Неймара увезли в больницу с 12 порезами после криков на крыше их дома. Пара уверяла, что произошел несчастный случай. Соседи же утверждают, что вызову скорой предшествовала громкая ссора.

И вот – очередной скандал!

Реклама

Смотрите, как забивает Неймар

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама