Герой матча с Францией остался в запасе: Шевченко назвал стартовый состав на Финляндию

Сегодня на "Олимпийском" в Киеве сборная Украины проведет второй матч отборочного цикла чемпионата мира 2022 года. Смотрите онлайн матча Украина – Финляндия у нас на сайте. И слушайте комментарий игры в нашей стрим-трансляции.

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Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко уже назвал футболистов, которые выйдут на поле с первых минут. Интересно, что герой матча против Франции Сергей Сидорчук оказался в запасе.

Стартовый состав Украины: Бущан, Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Малиновский, Макаренко, Зинченко, Зубков, Яремчук, Соболь.

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Украина стартовала в отборе на катарский мундиаль с выездной ничьей с действующими чемпионами мира французами – 1:1. Теперь этот успех нужно подкрепить в оставшихся мартовских матчах против Финляндии и Казахстана (31 марта).

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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