Герой "Холостяка" похвастался формами своей жены (фото)

В Сети появились новые фото с отдыха экс-футболиста сборной Украины, героя шоу "Холостяк" Евгения Левченко и его супруги актрисы Виктории Кобленко, которые набираются сил на Занзибаре.
Яркими кадрами поделилась в Instagram Виктория.
Один из снимков получился весьма пикантным – Левченко направил указательный палец на часть тела своей супруги, что ниже пояса.
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Напомним, что Виктория Кобленко и Евгений Левченко давно живут в Амстердаме. Летом 2016 года Виктория родила своему мужу сына. Мальчика назвали Кий – как одного из основателей Киева.
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