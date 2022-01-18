Герой "Холостяка" похвастался формами своей жены (фото)

Евгений Левченко в буквальном смысле слова показал, какая красотка его возлюбленная Виктория Кобленко

Евгений Левченко и Виктория Кобленко / Фото: Instagram

В Сети появились новые фото с отдыха экс-футболиста сборной Украины, героя шоу "Холостяк" Евгения Левченко и его супруги актрисы Виктории Кобленко, которые набираются сил на Занзибаре.

Яркими кадрами поделилась в Instagram Виктория.

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Один из снимков получился весьма пикантным – Левченко направил указательный палец на часть тела своей супруги, что ниже пояса.

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Напомним, что Виктория Кобленко и Евгений Левченко давно живут в Амстердаме. Летом 2016 года Виктория родила своему мужу сына. Мальчика назвали Кий – как одного из основателей Киева.

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