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Герои нашего времени: Шевченко тронут подвигом бойцов на "Азовстали"

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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19 мая, 21:46
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Легенда украинского футбола считает, что украинская нация станет еще сильнее после войны с фашистами
Андрей Шевченко высказался о бойцах на "Азовстали"
Андрей Шевченко высказался о бойцах на "Азовстали"

Вчера легендарный украинский футболист Андрей Шевченко приехал в Киев и встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Шева стал амбассадором платформы UNITED24.

Также Андрей Николаевич дал интервью YouTube-каналу "Бомбардир", в котором высказался о защитниках Мариуполя. В частности, экс-игрок и тренер сборной Украины назвал воинов на "Азовстали" героями.

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"Тот героизм, который показывают ребята на "Азовстали", будет огромными буквами записан в историю Украины. То, что там болельщики Динамо, сборной Украины и разных наших клубов, говорит о том, что футбол очень важен для Украины.

Футбол – это такое объединяющее звено. То, что делают наши ребята – это просто трогает сердце. Они защищают и стоят там до конца. Спасибо им огромное.

Андрей Шевченко оказывает гуманитарную помощь беженцам
Андрей Шевченко оказывает гуманитарную помощь беженцам

Какие бы не были в жизни потрясения, их надо прожить. Я вижу, насколько наш народ объединился. Это будет очень тяжелая война, будут большие потери. Тяжело даже думать о потерях, которые были и есть, наши ребята гибнут.

Каждый из нас сегодня борется за будущее наших детей, земли и страны. Жизнь такая, что она дает очень тяжелые испытания. Мы обязательно их пройдем, нация станет еще сильнее".

Отметим, что нынче Мариуполь является самой тяжелой точкой в войне Украины против России. Фашисты буквально стирают приазовский город с лица земли. На днях с "Азовстали" вывезли раненых бойцов, которых доставили в больницу Новоазовска.

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