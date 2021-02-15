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Германию накрыл снегопад: матч "Баварии" прерывали несколько раз, чтобы найти разметку

15 февраля, 23:58

Елена Павлова Елена Павлова

Лидер Бундеслиги отыгрался после 0:2 в поединке с "Арминией"

Не только украинский футбол страдает от сильных снегопадов. В субботу Мирча Луческу лопатой расчищал поле от снега для матча "Динамо" – "Олимпик", а сегодня в Мюнхене поединок Первой Бундеслиги между "Баварией" и "Арминией" дважды прерывали из-за погодных условий только в первом тайме.

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Снег в Мюнхене

Снег в Мюнхене / Фото: Reuters

Германию также накрыли снегопады и встречу чемпионата пришлось приостанавливать из-за того, что линии разметки поля полностью исчезали. Их чистили работники стадиона, и спустя несколько минут арбитр возобновлял матч.


Фото Reuters

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Снегопад в Мюнхене

Снегопад в Мюнхене / Фото: Reuters

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При этом в столь сложных условиях игра в Мюнхене получилась весьма интересной. "Арминия" после первого тайма выигрывала у лучшей команды мира 2:0, но в итоге "Бавария" проснулась и свела поединок к ничьей – 3:3. Мюнхенцы продолжают лидировать в турнирной таблице, опережая "Лейпциг" на 5 очков.

Ранее "Бавария" обыграла мексиканский "Тигрес" в финале клубного чемпионата мира и завоевала звание сильнейшей команды на планете. Единственный и победный гол на 59-й минуте забил французский полузащитник Бенжамен Павар.

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снег остановка снегопад чемпионат Германии Бавария Арминия
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