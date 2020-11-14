Германия – Украина: прогноз комментатора на матч Лиги наций

Сегодня в Лейпциге на стадионе "Ред Булл Арена" состоится матч Лиги наций в Дивизионе А4 – сборная Германии примет команду Украины. Матч начнется в 21:45 по киевскому времени. Смотреть Германия – Украина можно на нашем сайте, а также с помощью сервиса OLL.TV.

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Германия – Украина: где и когда смотреть матч Лиги наций

Команда Андрея Шевченко проведет очередной поединок Лиги наций. Если 2019 год не принес нам ни одного поражения, то в 2020-м у нашей главной команды страны две победы и четыре поражения. Накануне сборная Украины в гостях уступила полякам, продемонстрировав весьма достойный футбол. Но Ярмоленко не реализовал пенальти, а Лунин допустил результативную ошибку в первом пропущенном голе. Тренерский штаб дал сыграть нескольким лидерам, но и позволил получить игровую практику некоторым футболистам резерва. В частности, дебютировал за сборную "горняк" Валерий Бондарь.

Сборная Германии в этом году ни разу не проиграла, но немецкие СМИ и болельщики изрядно критикуют Бундестим. Команда Йоахима Лева в каждом матче и немало пропускает, а победить смогла лишь дважды в шести матчах – нашу сборную в Киеве и несколько дней назад чехов (1:0) в спарринге. С Испанией, дважды со Швейцарией и Турцией были ничьи. Вне игры у них оказались Гозенс, Керер, Клостерманн, Киммих, Хоффман, Дракслер, Джан и Хавертц. Зато вернулись, по сравнению с октябрьской встречей, Хенрикс, Сане и Вернер.

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У нас и у сборной Германии одинаковое количество очков в этом розыгрыше Лиги наций – по шесть, и очная встреча может оказаться решающей. Как минимум в контексте борьбы за первое место и выхода в плей-офф турнира. Однако еще ни разу в истории нам не удавалось обыграть Бундестим – четыре поражения и три ничьи в семи встречах.

Очень хочется надеяться, что сборная Украины сможет, как минимум, не проиграть. Все же соперник сейчас не в своей лучшей форме. Варианта прогнозов у меня два – ТМ 2,5 и сборная Украины не проиграет.

Смотрите, как Украина и Германия играли в Киеве:

Все подробности в спецтеме Лига наций

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