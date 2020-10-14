Германия – Швейцария 3:3: видео голов и обзор матча соперников Украины

Матч соперников команды Андрея Шевченко по Лиге наций Германия – Швейцария также завершился сенсацией. Но чуть менее громкой по сравнению с Киевом, где Украина обыграла Испанию 1:0. Немцы на своем поле в Кельне, уступая 0:2 и 2:3, все-таки спаслись от поражения, сыграв со швейцарцами в сверхрезультативную ничью 3:3.

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Этот результат весьма неплох для Украины, так как, с одной стороны, оставил аутсайдера группы Швейцарию на довольно внушительном расстоянии в четыре очка от нас. С другой, позволяет украинцам даже помечтать о первом месте в своем квартете, до которого – всего один балл!

Напомним, обладатель первого места в группе поспорит за трофей Лиги наций в Финале четырех. Тогда как команда, занявшая последнюю строчку в квартете, вылетит во второй дивизион соревнований.

Обзор матча Германия – Швейцария (3:3)

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Германия – Швейцария – 3:3

Голы: Вернер, 28, Хаверц, 55, Гнабри, 60 – Гавранович, 5, 57, Фройлер, 26

Германия: Нойер – Клостерманн, Гинтер (Джан, 77), Рюдигер, Госенс (Хальстенберг, 57) – Киммих, Кроос – Горецка – Гнабри, Хаверц (Дракслер, 77), Вернер

Швейцария: Зоммер – Видмер, Эльведи, Шер, Родригес, Цубер (Фернандес, 66) – Шакири (Соу, 66), Джака, Фройлер (Бенито, 85) – Гавранович (Мехмеди, 75), Сеферович (Иттен, 85)

Предупреждения: Госенс, Рюдигер – Шер, Гавранович, Джака

Удаление: Шер, 90+4 (повторное предупреждение)

Статистика матча Германия – Швейцария (3:3)

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В тренде Украина в невероятном матче впервые в истории переиграла сборную Испании

Календарь оставшихся матчей Лиги наций

14 ноября

Германия – Украина

Швейцария – Испания

17 ноября

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Швейцария – Украина

Испания – Германия

Турнирная таблица группы А4

Ранее Шевченко признался, что не мог подобрать слова после победы над Испанией. "Ребята все сказали на поле", – заявил главный тренер украинцев.

Все подробности в спецтеме Лига наций

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