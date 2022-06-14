Германия – Италия: где и во сколько смотреть матч Лиги наций

Команды встретятся в четвертом туре группового этапа высшего дивизиона Лиги наций

Германия vs Италия: битва в Лиге наций / Фото: REUTERS

Во вторник, 14 июня, в третьей группе высшего дивизиона Лиги наций встретятся сборные Германии и Италии. Сегодня свой поединок в Лиге наций проведут и украинцы. Смотрите онлайн-трансляцию матча Украина – Ирландия.

Когда начало? Матч немцев с итальянцами пройдет в Менхенгладбахе и начнется в 21:45 по киевскому времени.

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Где смотреть? В Украине прямая трансляция поединка Германия – Италия будет на телеканале "Футбол 2" и платформе oll.tv.

Какая ситуация в группе? Италия – лидер. После трех матчей – пять очков. У Германии три очка и третье место.

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Команды встречались между собой в первом туре и тогда была зафиксирована ничья – 1:1.

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Кто фаворит? В этом поединке букмекеры считают немцев явными фаворитами. Котировки на победу Германии – 1.72, на ничью – 3.80, на победу Италии – 5.10