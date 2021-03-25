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Германия – Исландия: онлайн-трансляция отборочного матча ЧМ-2022

25 марта, 13:07

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Встреча начнется в 21:45 четверга по киевскому времени в Дуйсбурге

В четверг национальные команды в Европы продолжают стартовать на пути в Катар. Узнавайте расписание, трансляции и результаты матчей четверга в отборе на ЧМ-2022. В одном из поединков, в Дуйсбурге, встречаются сборные Германии и Исландии. Наш сайт ведет онлайн-трансляцию с оперативными комментариями, яркими фото и видео лучших моментов.

Германия – Исландия

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Расклады перед стартом. Когда-то островная команда произвела фурор на Евро-2016, но с тех пор много воды утекло. Пять последних матчей исландцы проиграли, а в двух очных дуэлях с немцами были разбиты 0:3 и 0:6.

При этом "Бундестим" лишь раз уступил в 13 поединках в последнее время, правда, очень больно – 0:6 от Испании в Лиги наций. Так что Германия явно захочет вновь подтвердить свою силу. Тем более, нынешняя кампания – последняя для многолетнего наставника Йоахима Лёва. Вспомним, как испанцы поиздевались над немцами в Лиге наций прошлой осенью:

Прогнозы. Букмекерские конторы практически не оставляют шансов гостям. Коэффициент на их победу – 24! Тогда как на хозяев – 1.15, на ничью – 8.70. Во встрече ожидается три гола, а самые популярные счета – 2:0 (коэф. – 6.30) и 3:0 (6.50). Смотрите, как недавно англичане разгромили исландцев.

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Где смотреть. На украинском ТВ встречу в прямом эфире покажет канал "Футбол 2". Старт трансляции – в 21:35. Также ее можно посмотреть через интернет-сервис OLL.TV.

Тем временем, судья матча Франция – Украина принес извинения Шевченко за ошибку.

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