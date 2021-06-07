Германия – чемпион Европы U21. Все решил одноклубник Зинченко

В финале немцы обыграли португальцев 1:0. Решающий мяч забил Нмеча из МанСити, который четыре года назад был чемпионом Европы со сборной Англии

Германия - чемпион молодежного Евро / Фото: Reuters

Перед стартом взрослого Евро по футболу определили победителя молодежного. Чемпионом Европы в категории до 21 года стала сборная Германии, которая в финальном матче на стадионе "Стожице" в словенской Любляне одолела ровесников из Португалии со счетом 1:0.

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Отметим, что Германию U-21 тренирует чемпион Европы-1996 Штефан Кунц, а Португалию U-21 – серебряный призер Евро-2004 Руй Жорже. Звезды своих стран!

Победу немецкой команде принес гол Лукаса Нмечи на 49-й минуте.

Интересно, что этот форвард, принадлежащий Манчестер Сити, с 15 лет вызывался в юношеские сборные Англии различных возрастов и даже выигрывал с англичанами чемпионат Европы-2017 среди 19-летних.

Однако в 2019 году одноклубник Александра Зинченко Нмеча принял решение выступать за сборную страны, в которой родился – Германии. И вот – принес ей трофей!

Добавим, что это – третье чемпионство немецкой молодежки. Чаще в турнире побеждали только сборные Италии и Испании (по 5 раз).

Германия – Португалия – 1:0

Гол: Нмеча, 49

Германия U-21: Дамен – Баку, Шлоттербек, Пипер, Майер, Раум – Дорш (Янельт, 85), Озджан (Штах, 90) – Виртц (Адейеми, 67), Нмеча (Якобс, 85), Бериша (Буркардт, 67)

Португалия U-21: Кошта – Кейруш, Конте (Рамуш, 86), Лейте, Далот – Флорентину (Жедсон Фернандеш, 83), Браганса, Фабиу Виейра, Витинья (Жота, 59) – Мота (Рафаэл Леау, 46), Тиагу Томаш (Франсишку Консейсау, 59)