"Гент" объявил Яремчуку свое решение по его трансферу

Бельгийская команда не собирается отпускать одного из своих лидеров

Сегодня в большинстве европейских футбольных первенств закрывается трансферное окно. Одним из тех, кто надеялся сменить клуб 5 октября, был нападающий "Гента" Роман Яремчук. В комментарии бельгийским СМИ Яремчук заявил, что он не в тюрьме.

Реклама

Однако реальность разошлась с ожиданиями 24-летнего украинца. В понедельник "Гент" дал понять Роману, что в ближайшее время продавать его не планирует ни при каких обстоятельствах, хотя виды на парня имели два клуба итальянской Серии А.

О разговоре Яремчука с менеджерами клуба сообщило издание HLN.

У уроженца Львова есть действующий контракт с "Гентом" до лета 2023 года. Сегодня Роман прибыл в расположение сборной Украины в Париже для товарищеского матча с французами и двух игр Лиги наций с Германией и Испанией, который пройдут уже в Киеве. После поединков сборных форвард вернется в Гент и проведет еще одну встречу с руководством клуба, что окончательно разобраться в ситуации с его возможным трансфером из Бельгии.

В тренде Борец-депутат Жан Беленюк заразился коронавирусом и рассказал о своих симптомах

Реклама

В прошедшем туре Яремчук забил два мяча за три минуты в чемпионате Бельгии.

Смотрите, как Яремчук рассуждал о возможном переходе в ТОП-чемпионат и сборной Украины:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама