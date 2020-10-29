Гендиректор "Шахтера" Палкин завел Instagram и сразу сообщил о контракте с игроком-сенсацией

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин завел свой Instagram. И сразу же сделал важный пост, сообщив о продлении "горняками" контракта с 21-летним левым защитником команды Виктором Корниенко. Напомним, Корниенко полностью, с первой до последней секунды отыграл матчи Лиги чемпионов против "Реала" и "Интера", в которых "Шахтер" неожиданно набрал четыре очка и стал лидером своей группы.

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Instagram (@palkin.sergey) 29 2020 10:08 PDT

Отметим, что прошлый сезон Виктор Корниенко провел на правах аренды в "Мариуполе", после чего вернулся в расположение "Шахтера" и сенсационно застолбил за собой стабильное место в основном составе "горняков", если не полностью, то в огромной степени нивелировав отсутствие травмированного лидера команды Исмаили.

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Добавим, что следующие поединки Лиги чемпионов, 3 ноября в Киеве и 25 ноября в Менхенгладбахе, "Шахтер" проведет с "Боруссией", на последних секундах упустившей победу над "Реалом" (2:2).

Смотрите, как Корниенко помог "Шахтеру" обыграть "Реал" и сыграть вничью с "Интером"

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