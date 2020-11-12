Українська
$ 28,16
33,14
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Гецко рассказал об ошибках Шевченко в игре с Польшей и перспективах на матч с Германией

12 ноября, 20:28

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Бывший футболист сборной Украины поделился своим мнением о главной команде

Наши футболисты прибыли в Германию на второй подряд выездной поединок. Как мы писали, после поражения Польше Шевченко разделил сборную Украины на две группы. Теперь игроки должны восстановиться и более серьезно подойти к дуэли с немцами в Лиге наций.

Реклама

О том, какие выводы нужно сделать, сайту "Команда №1", рассказал экс-игрок сборной, автор первого гола в ее истории Иван Гецко.

  • О целях на матч с Польшей:

"Важно было получить уверенность накануне поединка против Германии. И нельзя забывать о рейтинге страны и переживаниях болельщиков. Тот состав, который выставили поляки, давал повод для оптимизма, но ничего хорошего для нас не получилось. По контролю мяча, по голевым моментам, особенно в первом тайме, сборная Украины имела преимущество, но реализация — большой минус "сине-желтых".

Неизвестно, как бы развивались события, если бы Ярмоленко реализовал пенальти. Однако ошибка Лунина, которая привела к пропущенному мячу, все нарушила. Гол в раздевалку надломил нашу команду".

  • О проблемах во вчерашней игре:

"Реализация оставляет желать лучшего. Классная команда не должна быть такой транжирой. Это наша болезнь. Считаю, что Марлос и Мораес не могут выходить на замену: они ничем не усилили игру команды. Это футболисты основы или их вообще не нужно выпускать. На мой взгляд, это была ошибка Андрея Шевченко".

  • Об ожиданиях от матча с Германией:

"Тренерский штаб должен сделать правильные выводы из поражения и выставить лучший состав, поскольку немцы ошибок не прощают. "Сине-желтым" придется в основном обороняться, а моментов у ворот соперника может быть намного меньше, поэтому каждый упущенный шанс может сказаться на итоговом результате. Конечно, будем переживать за нашу национальную команду".

Читайте об авторе первого гола в истории сборной Украины.

Смотрите обзор матча Польша – Украина:

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

футбол комментарий Сборная Украины сборная Германии Иван Гецко
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Аргентине сообщили о смерти Диего Марадоны. Что случилось с легендарным футболистом
В Аргентине сообщили о смерти Диего Марадоны. Что случилось с легендарным футболистомФутбол
Нашли красотку со знаменитого фото с Марадоной. Она работает на ТВ и болеет за
Нашли красотку со знаменитого фото с Марадоной. Она работает на ТВ и болеет за "Наполи"Футбол
Девушка украинского футболиста сфотографировалась без нижнего белья:
Девушка украинского футболиста сфотографировалась без нижнего белья: "Умей быть стервой"Футбол
Сыну Шевы – 14 лет! Жена Андрея показала очень милое фото с именинником
Сыну Шевы – 14 лет! Жена Андрея показала очень милое фото с именинникомФутбол
Капитан сборной России мастурбировал на камеру: соцсети взорвались фотожабами
Капитан сборной России мастурбировал на камеру: соцсети взорвались фотожабамиФутбол
Польша – Украина: онлайн-трансляция матча
Польша – Украина: онлайн-трансляция матчаФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять