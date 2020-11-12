Гецко рассказал об ошибках Шевченко в игре с Польшей и перспективах на матч с Германией

Наши футболисты прибыли в Германию на второй подряд выездной поединок. Как мы писали, после поражения Польше Шевченко разделил сборную Украины на две группы. Теперь игроки должны восстановиться и более серьезно подойти к дуэли с немцами в Лиге наций.

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О том, какие выводы нужно сделать, сайту "Команда №1", рассказал экс-игрок сборной, автор первого гола в ее истории Иван Гецко.

О целях на матч с Польшей:

"Важно было получить уверенность накануне поединка против Германии. И нельзя забывать о рейтинге страны и переживаниях болельщиков. Тот состав, который выставили поляки, давал повод для оптимизма, но ничего хорошего для нас не получилось. По контролю мяча, по голевым моментам, особенно в первом тайме, сборная Украины имела преимущество, но реализация — большой минус "сине-желтых". Неизвестно, как бы развивались события, если бы Ярмоленко реализовал пенальти. Однако ошибка Лунина, которая привела к пропущенному мячу, все нарушила. Гол в раздевалку надломил нашу команду".

О проблемах во вчерашней игре:

"Реализация оставляет желать лучшего. Классная команда не должна быть такой транжирой. Это наша болезнь. Считаю, что Марлос и Мораес не могут выходить на замену: они ничем не усилили игру команды. Это футболисты основы или их вообще не нужно выпускать. На мой взгляд, это была ошибка Андрея Шевченко".

Об ожиданиях от матча с Германией:

"Тренерский штаб должен сделать правильные выводы из поражения и выставить лучший состав, поскольку немцы ошибок не прощают. "Сине-желтым" придется в основном обороняться, а моментов у ворот соперника может быть намного меньше, поэтому каждый упущенный шанс может сказаться на итоговом результате. Конечно, будем переживать за нашу национальную команду".

Читайте об авторе первого гола в истории сборной Украины.

Смотрите обзор матча Польша – Украина:

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