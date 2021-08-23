Футбольный матч во Франции сорван: фанаты дрались с игроками из-за бутылки воды

Грандиозным скандалом завершился поединок 3-го тура чемпионата Франции между Ниццей и Марселем. Болельщики сорвали матч и нападали на футболистов

Беспорядки на матче Ницца - Марсель / Фото: Reuters

Конфликт вспыхнул после того, как болельщики бросили бутылкой в игрока Марселя Димитри Пайета, а тот швырнул ее обратно на трибуны. После этого фанаты выбежали на поле и набросились на футболистов.

Реклама

Читайте также: Поддержка на расстоянии в 6 тысяч км: за английский клуб болеют в одноименном городе из США

Спустя некоторое время болельщиков удалось увести с поля, однако Марсель отказался продолжать игру.

Читайте также: Футболист одел россиянку, раздевшуюся на трибунах до трусов

Реклама

Футболисты Ниццы вернулись на поле, а после формального возобновления игры главный арбитр сразу дал финальный свисток, ведь второй участник матча так и не появился на поле. Теперь марселю грозит техническое поражение.