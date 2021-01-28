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Футбольный клуб снимается с чемпионата Украины прямо посреди сезона

28 января, 09:15

Олег Люлька Олег Люлька

"Черкасчина", в свое время на равных игравшая с "Шахтером", прекращает выступления во Второй лиге

Футбольный клуб "Черкасчина" из Черкасс, занимающий пятое место в группе "Б" чемпионата Украины во Второй лиге, принял решение сняться с соревнований. Об этом сообщил представитель инвесторов клуба Владимир Лашкул у себя в Facebook.

"Общее собрание учредителей "Черкасчины" приняло решение о намерении прекратить участие "Черкасчины" – правопреемника команды мастеров "Черкасский Днепр" – в чемпионате Украины среди профессиональных команд".

"Одной из главных причин такого решения было желание учредителей освободить дорогу для реализации амбициозных целей авторам известного общественности Черкасчины меморандума о сотрудничестве между клубами "Днепр" Черкассы и "ЛНЗ-Лебедин", – добавил Лашкул.

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ФК "Черкащина"

ФК "Черкащина" / Фото: Twitter

Отметим, что "Днепр" Черкассы сейчас занимает девятое место в своей группе Второй лиги, а "ЛНЗ-Лебедин" выступает среди любителей.

Клуб "Черкасчина" был основан в 2010 году под названием "Славутич", с 2014 по 2018 год именовался "Черкасским Днепром". Команда доходила до полуфинала Кубка Украины в 2014-м, где лишь в дополнительное время уступила "Шахтеру" (0:3). Лучшее достижение в национальном первенстве – второе место в Первой лиге в сезоне 2015/16.

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Ранее мы писали, что потерять команду могут Горишние Плавни. Игроков "Горняк-Спорта" распустили в конце прошлого года. Однако ситуация, похоже, нормализовалась, и клуб уже начал подготовку к весенней части Первой лиги.

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клуб чемпионат Украины вторая лига Черкасчина
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