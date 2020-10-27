Футбольный арбитр со скандального матча Украина – Англия на Евро-2012 сделал каминг-аут

Норвежец часто судил матчи с участием украинских команд, но в последние годы работает только на родине

Один из лучших норвежских футбольных арбитров Том Хаген признался в своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Рефери заявил, что прожил с этим всю свою жизнь и ему нечего стыдиться. Кроме тех моментов, когда он ошибается на поле.

"Постепенно я стал уверен в себе, у меня все хорошо в жизни, я прожил так всю свою жизнь, для меня это не то, о чем я думаю. Это моя повседневная жизнь, мои отношения, моя семья – и моя футбольная семья. Я могу идти с высоко поднятой головой – кроме тех моментов, когда допускаю ошибки на футбольном поле", – признался Хаген изданию Glamdalen, которое цитирует Verdens Gang.

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С начала 2010-х Хаген начал обслуживать матчи еврокубков. Неоднократно он работал на матчах украинских команд в Лиге Европы, а на Евро-2012 был запасным рефери на матчах Украины против Франции (0:2) и Англии (0:1). В том поединке главный арбитр матча Виктор Кашшаи не засчитал гол Марко Девича и стал главным врагом украинских болельщиков. В последние годы он судит только матчи чемпионата Норвегии, хотя очень высоко котируется в своей страны.

Напомним, что на матч "Шахтер" – "Интер" УЕФА назначил фартового для итальянцев арбитра. С украинцами болгарский рефери Кабаков еще не пересекался. А вот итальянские клубы при нем выиграли все свои матчи.

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