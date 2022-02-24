Футболисты Славии поддержали Украину в войне с Россией

Пражская Славия вышла на поединок Лиги конференций в цветах флага Украины

Славия вышла на матч в сине-желтых / Фото: Twitter

Сегодня Славия Прага в рамках 1/16 финала Лиги конференций победила Фенербахче со счетом 3:2.

Чешский клуб, где играют украинцы Тарас Качараба и Максим Таловеров, устроил акцию в поддержку Украины.

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Футболисты Славии вышли на поле в сине-желтых футболках с Тризубом и надписью "Мы на стороне Украины".

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Капитанскую повязку партнеры по команде доверили футболисту сборной Украины Тарасу Качарабе.

Ранее мы сообщали, что футболист сборной Украины Руслан Малиновский поддержал Украину в матче Лиги Европы.

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Руслан Малиновский / Фото: Twitter

Рано утром в четверг, 24 февраля, Путин объявил о начале "специальной военной операции на Донбассе". После этого Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.