Футболисты "Шахтера" побывали на линии разграничения

Максим Малышев и Давид Хочолава привезли подарки участникам проекта "Давай, играй!" и сыграли с ними в футбол

Футболисты "Шахтера" побывали в городах на линии разграничения в Донецкой области. Максим Малышев и Давид Хочолава съездили в гости к участникам проекта "Давай, играй!" в Красногоровку, Марьинку и Авдеевку. В общей сложности они провели в поездке 14 часов и преодолели 600 километров.

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Проект "Давай, играй!" в городах на линии разграничения реализуется при поддержке UEFA Foundation for Children. В Красногоровке, Марьинке и Авдеевке игроки "Шахтера" проведали участников проекта впервые, поэтому их приезд вызвал живые эмоции и придал каждому ребенку дополнительную мотивацию заниматься футболом.



"Горняки" сыграли вместе с детьми в футбол. В Красногоровке победила команда Давида Хочолавы, а в Марьинке – Максима Малышева. В Авдеевке футболисты пришли в гости к 9-летнему участнику "Давай, играй!" Никите. Во всех городах Максим и Давид дарили детям подарки от ФК "Шахтер".

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Напомним, тренировки "Давай, играй!" проходят 3 раза в неделю в 8 городах на линии разграничения: Красногоровке, Марьинке, Авдеевке, Курахово, Счастье, Станице Луганской, Волновахе и Торецке. Этой осенью на всех локациях уже состоялись местные турниры, а дети получили призы от Shakhtar Social и UEFA Foundation for Children.

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