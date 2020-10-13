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Футболисты сборной Германии блеснули в интеллектуальном шоу на ТВ

13 октября, 09:11

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Игроки заработали более 220 тысяч евро, которые отдали на благотворительность

Парни из сборной Германии попытались опровергнуть мнение, что футболисты – люди невысоких умственных способностей. На днях они приняли участие в телешоу "Кто хочет стать миллионером?" и заработали 222 тысячи 500 евро. В это же время защитник сборной Украины выделил главный позитив в поражении от Германии.

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Об успешном выступлении футболистов в интеллектуальной программе сообщил сайт немецкого телеканала RTL.

Поучаствовать в мероприятии на ТВ пришли Кевин Трапп, автор гола в ворота "сине-желтых" Леон Горецка, Йозуа Киммих, Никлас Зюле, Лукас Клостерманн и бывший знаменитый форвард, а ныне директор сборной Германии Оливер Бирхофф. Игроки в парах отвечали на вопросы разной степени сложности и, хотя до миллиона не добрались, в итоге насобирали приличную сумму. Больше всех, 125 тысяч, заработали Клостерманн и Зюле. Причем, все вырученные деньги они отправят на благотворительность.

Ранее мы писали, что немецкий футболист жертвует деньги на операции детям.

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Сегодня же сборная Германии проведет матч Лиги наций против команды Швейцарии в Кельне. Читайте также о том, что Лигу наций хотят отменить.

Смотрите, как немецкие футболисты обыграли украинцев в Киеве:

Все подробности в спецтеме Лига наций

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ТВ шоу футбол сборная Германии интеллект Лига наций Леон Горецка
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