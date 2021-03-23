"Футболисты обязаны перестраиваться": у Шевченко есть план на матч с Францией

Уже завтра сборная Украины стартует в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года. Соперник у нашей команды – врагу не пожелаем. В Париже играем против Франции – действующего чемпиона мира.

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Накануне матча главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко дал пресс-конференцию.

О Максе Килмане

"Сейчас мы сделали запрос в ФИФА, теперь – ждем на него ответ. Запрос касается его возможных выступлений за сборную Англии по футзалу. Когда появится точная информация, мы вам сообщим об этом. Но такой запрос был нами сделан".

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О 1:7 от Франции

"Однозначно, выводы были сделаны. Мы будем играть официальный матч, это совершенно другой уровень концентрации. Мы знаем силу французской сборной. Я уважаю эту команду, это – действующий чемпион мира, у них хороший состав и отличная команда. Мы серьезно готовимся к игре, и у нас есть план на игру.

Что касается состава: да, у нас есть потери. Степаненко, Цыганков, Беседин – игроки, на которых мы рассчитывали. Ярмоленко – под вопросом. Несмотря на это, команда готовится. У нас есть определенные задумки на эту игру. К сожалению, очень мало времени. Мы впервые будем играть сразу три официальные игры – это будет влиять на ситуацию".

Об игроках "Динамо" и "Шахтера"

"Когда игроки приезжают в сборную, они должны забывать о своих клубах. Удачные игры, неудачные – без разницы. Сборная – совершенно другой уровень, и другая концентрация. Футболисты обязаны перестраиваться. Какими были их предыдущие матчи в клубах – мне без разницы. Надеюсь, что они прислушиваются к моим словам, и будут готовы на эти три официальные игры.

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Да, последние две недели для украинского футбола были не совсем приятными. Виден определенный спад, особенно – у лидеров. Я думаю, что это временное явление, что игроки перестоятся, и будут готовы к трем важным играм национальной команды".

О голкиперах

"Мы сделаем свой выбор накануне игры. Если мы будем возвращаться к той товарищеской игре, то это было сплошное невезение для Бущана. Это была первая его игра в сборной, и она могла бы быть намного лучше, но так случилось. У меня широкий выбор голкиперов, поэтому мне остается просто сделать свой выбор".

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