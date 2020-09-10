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Футболисту "Динамо" провели операцию альтернативным методом

10 сентября, 13:22

Олег Люлька Олег Люлька

По отношению к Никите Бурде, разорвавшему ахилл, в Мюнхене была применена малоинвазивная хирургия

Защитнику киевского "Динамо" Никите Бурде проведена операция на ахилловом сухожилии. Оперативное вмешательство выполнялось малоинвазивным методом в клинике Мюнхена, куда футболист прибыл вместе с клубным врачом, и прошло успешно. Сейчас 25-летний футболист чувствует себя хорошо.

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В понедельник, 14 сентября, планируется возвращение Никиты Бурды в Киев, сообщает официальный сайт "Динамо".

Напомним, Никита получил травму на прошлой неделе во время контрольного матча с "Колосом" и не смог самостоятельно покинуть поле – его выносили с поля партнеры по команде. По итогам обследования был установлен диагноз: у Бурды – разрыв ахиллова сухожилия. На восстановление уйдет порядка 6 месяцев.

Никита Бурда
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Никита Бурда / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Отметим, что малоинвазивная хирургия, которая была применена в случае с Никитой Бурдой, является альтернативой классическим операциям. В основе данного метода – оперирование через точечные проколы тканей или естественные физиологические отверстия. Продолжительность таких операций, проводящихся под местной анестезией, составляет не более одного часа.

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Никита Бурда

Никита Бурда / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Добавим, что недавно в Мюнхене побывал и Виктор Цыганков – самый дорогостоящий игрок украинской Премьер-лиги. Вингер "Динамо" провел в Германии диагностическое обследование, не обнаружившее у него каких-либо серьезных проблем.

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