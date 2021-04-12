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Футболистов послали работать в колхоз после провала в чемпионате Беларуси

12 апреля, 20:33

Елена Павлова Елена Павлова

Футбольная команда Рух из Бреста отправилась работать в колхоз и готовить поля к посеву после серии ничьих на старте нового сезона в чемпионате Беларуси

Спортивный директор брестского Руха Сергей Присяжнюк рассказал о том, как команда отправилась работать в колхоз после серии матчей, сыгранных вничью на старте нового сезона чемпионата Беларуси. Ранее мы писали, что фаны Динамо и Шахтера против репрессий Бацьки.

"Да, это правда. Мы поехали в колхоз. Поработали немного, подышали воздухом. Такой своеобразный тимбилдинг. Это было командное решение. Ребята поддержали. Кто-то в церковь ездит, свечки ставит, а мы решили в колхоз. Никто из футболистов не был против. Легионеры отнеслись нормально. Они же часть команды. С кем удалось договориться – туда и поехали. Поле готовилось под какой-то засев, вот и все", – цитирует Присяжнюка by.tribuna.com

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Рух Брест/Фото rukh.by

Рух Брест/Фото rukh.by

Также спортдир отметил, что раньше они в церковь ездили, устраивали тимбилдинги другого формата: "Сейчас так решили попробовать. Если выиграли, значит, все пошло на пользу".

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После возвращения из колхоза Рух обыграл Ислочь со счетом 1:0 и поднялся на 6 место в турнирной таблице с 6 очками. Лидирует Шахтер из Солигорска – 12 баллов.

Кубок Беларуси. БАТЭ – Динамо Брест Видео: Матч ТВ

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