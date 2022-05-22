Футболистов чуть не прибило крышей: что произошло в Казахстане

Мощный ураган сорвал крышу со здания стадиона во время матча Ордабасы – Аксу

Стадион после бури. Фото: пресс-служба ДЧС Шымкента

В чемпионате Казахстана по футболу в субботу не был доигран матч между командами Ордабасы и Аксу.

В Шымкете во время поединка началась буря и мощным порывом ветра сорвало крышу над трибунами стадиона. Фрагменты крыши упали за воротами Аксу.

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Согласно официальной информации, жертв и пострадавших нет.

Ранее мы писали, что российские оккупанты практически уничтожили арену, на которой тренировалась сборная Украины. Рашисты разбомбили стадион "Солнечный" в Харькове.

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Мы также сообщали, как нелюди из России вырыли свой рашистский символ на стадионе в Бородянке. Путинские орки ради забавы уничтожили футбольный газон.