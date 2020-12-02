Футболистке, назвавшей Марадону насильником, грозят сломать ноги

Футболистке испанской команды "Виахес Интерриас" Пауле Дапене, отказавшейся почтить память Диего Марадоны, угрожают расправой.
"Я устала. Социальные сети, интервью… Это ужасно. Да, мне пришлось закрыть свои аккаунты. Проблема в том, что эти люди также нашли страницы моих коллег и стали преследовать их. Нас не только оскорбляют, но и угрожают убийством. Мы получаем, например, такие сообщения: "Я найду твой адрес, приду и сломаю тебе ноги". Ожидала ли я, что мою историю придадут такой огласке? Нет, я думала, что об этом узнают только мои подписчики в Instagram. Мне казалось, что новость не выйдет за пределы Понтеведры, но внезапно она разошлась по всему миру. Что касается моих одноклубниц, мне никто ничего не сказал. Они всегда уважали меня и знали о моих взглядах", – цитирует Дапену испанское издание AS
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Напомним, перед недавним товарищеским матчем с командой "Депортиво Абанка", когда ее коллеги стояли во время минуты молчания, 24-летняя испанка Паула Дапена села, повернувшись к церемонии спиной. "Я отказалась соблюдать минуту молчания в память о насильнике, педофиле и абьюзере", – сказала тогда девушка.
Все подробности в спецтеме Смерть Диего Марадоны
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