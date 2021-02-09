Футболиста ударило током на крыше поезда. Зачем он туда полез?

Игрока "Вероны" могло ждать блестящее футбольное будущее, но теперь врачи борются за его жизнь. 18-летний Андреа Греселе пострадал из-за своей глупости.

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Андреа отдыхал в компании вместе с друзьями. И в какой-то момент решил залезть на крышу поезда. А дальше – больше. Футболист коснулся рукой линии электропередачи.

Греселе ударило током и он упал с четырехметровой высоты. Врачи диагностировали перелом позвонков и отек головного мозга. Футболисту уже сделали операцию, но он по-прежнему находится в реанимации.

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Ранее мы писали, что трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо сломал палец. Лыжник соревновался с друзьями на силу удара. "Мы увидели автомат для измерения силы – пробиваешь как можно сильнее по груше, и тебе выдают результат в баллах. Я люблю соревноваться, поэтому пробил изо всех сил и набрал самые высокие баллы. Проблема только в том, что рядом стоял другой автомат, металлический. Моя рука соскользнула после удара и попала прямо в него. Почувствовав сильнейшую боль, я сразу же подумал, что мог сломать руку или палец. Увы, так и вышло".

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