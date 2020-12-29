Футболиста удалили за то, что воспользовался телефоном: скандальное видео

Капитан "Сивасспора" указал арбитру на его ошибку, но вместо отмены гола получил красную карточку

Забавный эпизод случился в чемпионате Турции по футболу. В 15-м туре Суперлиги "Бешикташ" в Стамбуле принимал "Сивасспор". Встреча завершилась победой хозяев со счетом 3:0. При этом после свистка к окончанию первого тайма капитан гостевой команды Хакан Арслан был удален с поля за эмоции с применением гаджета.

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Полузащитник "Сивасспора" решил показать главному арбитру Арде Кардеслеру спорный эпизод с забитым голом "Бешикташа" на телефоне. Дескать, мяч вышел за линию поля. Судья же, отказавшись смотреть повтор момента на гаджете, показал Хакану Арслану две желтые карточки, вылившиеся в удаление игрока.

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Футболист со злости швырнул телефон на газон, пнул ногой коробку и в гневе ушел в подтрибунное помещение. Таким образом, гости начали второй тайм в меньшинстве, затем пропустили еще два гола и разгромно проиграли "Бешикташу".

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После этого поражения "Сивасспор" находится на 15-м месте в турнирной таблице Суперлиги недалеко от зоны вылета. "Бешикташ" идет вторым. Напомним, на днях игрок этой стамбульской команды Вида забил невероятный гол пяткой.

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