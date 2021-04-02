Футболиста удалили через две секунды после начала матча: что он натворил

Вчера поздно вечером в Бразилии полузащитник Ботафого Параиба Кайо заработал красную карточку уже на 9-й секунде матча. Как бы это странно не звучало, удаление Кайо – не самое быстрое в истории футбола.

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Рекордсменом является нападающий Кросс-Фарма Ли Тодд, который был удален с поля всего через две секунды после начала игры в октябре 2000 года. При этом, удаление Тодда может возглавить рейтинг самых нелепых в футболе.

Тодд стоял спиной к судье возле центрального круга в ожидании стартового свистка, но он не думал, что громкий свист прозвучит настолько близко. "Твою мать, это было громко", – пробормотал Тодд, и рефери тут же показал ему красную карточку.

"Я не ругался ни с судьей, ни с кем-либо еще", – вспоминал ту историю Тодд, которого цитирует The Guardian. – "Любой другой сделал бы то же самое – он чуть не снес мне ухо".

Принципиальность арбитра объясняется тем, что буквально перед выходом на поле он предупредил игроков: никакой ругани! Партнеры Тодда смеялись вслед уходящему одноклубнику, они думали, что это была лишь шутка, пока не поняли, что остались в меньшинстве.

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Кстати, удаление Тодда никак не повлияло на исход игры – даже вдесятером Кросс-Фарм разгромил Тонтон Ист-Рич со счетом 11:2.

Формально, даже удаление Тодда – не самое быстрое в истории футбола. Кейт Гиллеспи из Шеффилд Юнайтед был удален с поля через 0 секунд в 2007 году, а игрок Суонси Уолтер Бойд отличился таким же "подвигом" в 2000 году, но оба игрока выходили на замену и выхватили свои красные карточки еще до возобновления игры. Гиллеспи, например, первым же делом на поле толкнул соперника локтем в голову.

Все подробности в спецтеме Спортивные истории

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