Футболист Зинченко потроллил себя, играя с собаками мячом

Украинский футболист Александр Зинченко во время напряженного сезона находит время и на развлечения. Вместе с женой, журналисткой Владой Седан, парень любит играть с парой французских бульдогов – Луи и Миа. А накануне Зинченко признали лучшим игроком матча "Манчестер Сити" – "Олимпиакос". Саша впервые в сезоне провел на поле весь поединок.

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На своей страничке в Instagram Александр показал, как бьет собакам мяч, а они за ним бегут и даже приносят назад. "Ну, хоть кто-то в семье должен быть с мячом на ты", – иронично прокомментировал спортсмен ролик. А ранее Зинченко выложил забавное видео своих тренировок с собаками. Позже футболист добавил еще один эпизод, где его бульдоги следят за его движениями вокруг мяча.

Александр Зинченко играет мячом с собаками Видео: Instagram

В Лиге чемпионов "Манчестер Сити" выиграл все три матча и занимает первое место в квартете С, опережая "Порту" на три очка. Правда, в чемпионате Англии команда идет лишь 10-й, после шести поединков имея 11 баллов.

Недавно Зинченко рассказал жене, как забрал у Ярмоленко его футболку и где ее повесит. Смотрите, как Александр желал успеха боксеру Василию Ломаченко:

Зинченко желает удачи Ломаченко Видео: Instagram

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