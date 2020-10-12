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Футболист "Зари" дебютировал в сборной Израиля автоголом в Лиге наций

12 октября, 10:07

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Абу Ханна и "горняк" Манор Соломон сыграли против команды Чехии

В воскресенье состоялось 20 поединков Лиги наций – в трех из четырех дивизионов. Напомним все результаты матчей Лиги наций за 11 октября. Приняли участие в них и представители нашей Премьер-лиги.

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Сборная Израиля в группе В2 уступила в Хайфе команде Чехии – 1:2. В стартовом составе хозяев вышли защитник "Зари" Йоэль Абу Ханна и атакующий полузащитник "Шахтера" Манор Соломон. Для 22-летнего Абу Ханны этот поединок стал дебютным в форме национальной команды.

К сожалению, парень отметился голом в свои ворота, позволив чехам повести в счете на 14-й минуте. Правда, виновником гола стал не защитник, а вратарь, не обработавший легкий пас назад. В перерыве Ханну, который имеет и немецкое гражданство, заменили. А 21-летний Соломон провел на поле весь матч, приняв активное участие в голевой атаке. Смотрите обзор встречи.

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Ранее полузащитник "Шахтера" по религиозным причинам пропустил матч с "Олимпиком".

После трех туров сборная Израиля занимает в квартете третье место, имея два очка, набранные в играх с Шотландией и Словакией – дважды по 1:1. У команды Чехии – 6 пунктов, у Шотландии – 7. В следующем туре, 14 октября, израильтяне сыграют в Словакии.

Все подробности в спецтеме Лига наций

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футбол видео голов сборная Израиля сборная Чехии Лига наций Манор Соломон
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