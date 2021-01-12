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Футболист вышел на поле в наушниках. Так он получал указания от тренера

12 января, 21:27

Александр Трикиша Александр Трикиша

Болельщиков возмутил поступок игрока, но затем им все объяснили

Футболист "Селтика" Армстронг Окофлекс надолго запомнит свой дебют в первой команде. Выход на замену в матче против "Хиберниана" (1:1) в чемпионате Шотландии оказался настолько неожиданным для полузащитника, что он собирался ступить на поле… с беспроводными наушниками в ухе.

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К счастью, кто-то из персонала клуба вовремя это заметил и указал Армстронгу. Тем не менее, эпизод попал в телетрансляцию, а скриншот нелепого момента облетел весь мир.

К слову, болельщики возмутились, мол, как это футболист посмел слушать музыку, сидя на лавке запасных. Однако их быстро успокоили, рассказав, что посредством наушников Окофлекс получал указания от главного тренера, сообщает СЭ.

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Дело в том, что капитан "Селтика" Кристофер Жюльен заразился коронавирусом, и главному тренеру Нилу Леннону, а также 13 футболистам основы пришлось уйти на самоизоляцию, поэтому в матче против "Хиберниана" он руководил командой по телефону. Интересно, он перезванивал каждому футболисту отдельно или у них была одни наушники на команду?

Смотрите, как "Селтик" играл в Лиге Европы:

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футболист чемпионат Шотландии Селтик

Источник: Сегодня|Спорт

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