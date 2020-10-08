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Футболист Воробей баллотируется от "Слуги народа" на Донбассе

8 октября, 15:57

Олег Люлька Олег Люлька

Экс-нападающий сборной Украины пополнил ряды спортсменов, участвующих в местных выборах

Еще один известный спортсмен примет участие в местных выборах, которые пройдут 25 октября. Бывший нападающий "Шахтера" и сборной Украины Андрей Воробей баллотируется в городской совет Курахово Донецкой области от "Слуги народа".

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Об этом 41-летний Воробей, который является уроженцем Донецка, сообщил у себя в Instagram.

Воробей – второй справа. Фото – "Слуга народу"

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Отметим, что в составе "Шахтера" Андрей Воробей трижды становился чемпионом Украины и столько же раз – обладателем Кубка. Со сборной доходил до четвертьфинала ЧМ-2006. При этом с 9 голами Воробей, нынче эксперт на ТВ, является восьмым бомбардиром в истории национальной команды.

Ранее мы писали, что боксер Беринчик баллотируется в Киевский облсовет. Серебряный призер Олимпийских игр-2012 будет пятым номером в списке своей партии.

Также об участии в выборах заявило немало других спортсменов. В частности, боксер Вячеслав Узелков претендует на пост городского головы Винницы. Известный футбольный вратарь Александр Шовковский баллотируется в Киевсовет, а каратист Станислав Горуна попытается стать депутатом горсовета Львова.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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футболист Андрей Воробей слуга народа выборы 2020

Источник: Сегодня|Спорт

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