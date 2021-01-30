Футболист в пьяном ДТП убил молодоженов, но отсидел всего 18 месяцев

Мексиканский нападающий Жоао Малек, ставший виновником смертельного ДТП, возобновляет карьеру менее чем через два месяца после условно-досрочного освобождения из тюрьмы. 21-летний футболист будет выступать за клуб второго дивизиона страны "Депортиво Кафесса".

Реклама

Читайте также: Футболист, устроивший массовое ДТП в Харькове по пьяни, оштрафован на 340 грн

Малеку грозило 10 лет тюремного заключения, однако уже спустя 18 месяцев он вышел на свободу, отбыв менее половины своего срока. Также футболист выплатил залог в размере 151 121 доллар, сообщает ESPN.

Жоао Малек / Фото: Twitter

В тренде Спалились! Россия подкупала проститутками босса мирового биатлона

Реклама

Малек проведет в "Кафессе" следующие полгода на правах аренды, а его контракт принадлежит "Сантосу" из чемпионата Мексики. До инцидента Жоао считался одним из самых перспективных игроков Мексики и на правах аренды также выступал за "Севилью" и "Порту".

Напомним, в июне 2019 года Малек в состоянии алкогольного опьянения превысил скорость и врезался в автомобиль Марии Фернанды Пенья и Алехандро Кастро, направлявшихся на своем автомобиле на вечеринку по случаю их предстоящей свадьбы.

Ранее мы писали, что футболист заживо сгорел в ДТП после корпоратива. 25-летний футболист сборной ЮАР Мотджека Мадиша не справился с управлением на дороге.

Видео: Сегодня

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама