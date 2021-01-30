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Футболист в пьяном ДТП убил молодоженов, но отсидел всего 18 месяцев

30 января, 01:28

Александр Трикиша Александр Трикиша

Малек уже нашел себе новую команду

Мексиканский нападающий Жоао Малек, ставший виновником смертельного ДТП, возобновляет карьеру менее чем через два месяца после условно-досрочного освобождения из тюрьмы. 21-летний футболист будет выступать за клуб второго дивизиона страны "Депортиво Кафесса".

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Малеку грозило 10 лет тюремного заключения, однако уже спустя 18 месяцев он вышел на свободу, отбыв менее половины своего срока. Также футболист выплатил залог в размере 151 121 доллар, сообщает ESPN.

Жоао Малек

Жоао Малек / Фото: Twitter

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Малек проведет в "Кафессе" следующие полгода на правах аренды, а его контракт принадлежит "Сантосу" из чемпионата Мексики. До инцидента Жоао считался одним из самых перспективных игроков Мексики и на правах аренды также выступал за "Севилью" и "Порту".

Напомним, в июне 2019 года Малек в состоянии алкогольного опьянения превысил скорость и врезался в автомобиль Марии Фернанды Пенья и Алехандро Кастро, направлявшихся на своем автомобиле на вечеринку по случаю их предстоящей свадьбы.

Ранее мы писали, что футболист заживо сгорел в ДТП после корпоратива. 25-летний футболист сборной ЮАР Мотджека Мадиша не справился с управлением на дороге.

Видео: Сегодня

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ДТП футболист чемпионат Мексики

Источник: Сегодня|Спорт

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